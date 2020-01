AVERSA. Donna clochard trovata morta in città. Tania, vittima del freddo e dell’indifferenza

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Clochard muore per il freddo. Oggi un’ennesima brutta notizia, un’altra donna senza tetto è venuta a mancare, a causa del freddo. La donna, di nome Tania, viveva per strada e si riparava dove capitava, pochi anni fa aveva perso, nello stesso modo, l’amico e compagno di strada Igor. Secondo le prime indiscrezioni Tania è stata trovata morta ad Aversa, ai margini del centro storico. La causa del decesso potrebbe essere il freddo, infatti, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. La donna è stata notata accasciata a terra da un passante, che ha avvisato il 118. Ma l’intervento dei sanitari è stato vano. La donna era assistita dai volontari della Comunità di Sant’Egidio di Aversa, che da anni si prede cura delle persone senza fissa dimora. I volontari della Comunità rendono noto: “Cari amici ieri sera è venuta a mancare la nostra amica Tania. Un’altra amica di strada ci lascia e noi tutti sentiamo il peso di non aver fatto abbastanza, di aver perso tempo prezioso, di non essere riusciti a convincerla nel momento giusto…Tania era una donna molto schiva ,riservata ma tanto amica di altri amici di strada che le volevano bene. Igor,venuto a mancare qualche anno fa ,Davide che ogni volta che veniva al centro docce prendeva sempre qualcosa per lei. Quando sabato l’ abbiamo incontrata al centro docce per noi è stata una vera gioia, iniziava a fidarsi di noi ,le piacevano quelle piccole attenzioni che si riservano agli amici ,a chi vuoi bene; lo scambio di un sorriso,un caffè per smorzare l’ imbarazzo del primo incontro ,un ricordo per rompere il ghiaccio e raccontarci.Ora non ci resta che ricordarti in qualche foto dei momenti trascorsi insieme, nella preghiera per i nostri amici di strada e nei ricordi di chi ti ha conosciuto e amato.Buon viaggio cara Tania da tutti gli amici della comunità di sant’Egidio. Ricorderemo Tania questa sera nella chiesa di Sant’Anna (piazza Crispi-Aversa) alle 19.30”.