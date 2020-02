AVERSA. Emergenza baby gang. Maxi rissa in via Riverso

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Emergenza baby gang in città, coinvolti circa 300 ragazzini in un rissa. L’ultimo episodio si è verificato ieri 22 febbraio in via Paolo Riverso ad Aversa. Sembra che alla base della colluttazione ci siano state delle semplici incomprensioni che hanno scatenato la rissa, con tanto di martelli e colli di bottiglia rotti. Ad assistere alla scena di violenza circa 300 ragazzini i quali, invece di intervenire per sedare la colluttazione, hanno incitato ed esultato tutto il tempo, infervorendo gli animi. Per fortuna alcuni residenti hanno allertato le forze dell’ordine e solo grazie all’intervento degli agenti della Polizia di Stato il tutto è tornato alla normalità. Alcuni dei coinvoltiRi avendo udito il suono delle sirene si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.