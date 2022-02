AVERSA. Finanziere libero dal servizio ferito in un folle inseguimento

(Lidia e Christian de Angelis) Finanziere rimane ferito dopo inseguimento di un balordo. Ieri lungo la Strada Statale 7bis che collega Aversa a Melito un 45enne appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, residente fuori regione e libero dal servizio, avrebbe notato un malintenzionato che voleva commettere un reato, per cui in sella al suo scooter si è posto all’inseguimento del balordo, poi lungo la strada il militare ha perso il controllo del mezzo finendo sulla strada e riportando delle ferite, motivo per cui è stato soccorso e trasportato al Moscati di Aversa. Le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i colleghi del militare per accertarsi delle sue condizioni e verificare cosa fosse accaduto.