AVERSA. Fronte progressista all’attacco: “L’amministrazione Matacena è dannosa per la città. Si ritorni al voto”

Un comunicato che reca la firma congiunta di tutti i consiglieri comunali della coalizione del centrosinistra, del commissario provinciale del Pd Susanna Camusso, del commissario del circolo Pd di Aversa Eugenio Marino, dell’ex sindaco Alfonso Golia e del coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Buompane

COMUNICATO STAMPA

FRONTE PROGRESSISTA AVERSA. MAGGIORANZA DANNOSA NON GOVERNA, SI TORNI AL VOTO

“A un anno dalle elezioni amministrative è chiaro e più volte dimostrato che questa maggioranza è fatta da un insieme di interessi opposti e contrastanti, l’amministrazione non è in grado di realizzare un progetto di governo della città ed è dunque dannosa per Aversa, per cui l’unica soluzione è un ritorno al voto”.

È questa la sintesi della riunione del campo progressista di Aversa tenutasi ieri sera e alla quale hanno partecipato i consiglieri e referenti politici cittadini e provinciali dei gruppi presenti nel consiglio comunale: Mauro Baldascino, Mario De Michele, Marco Girone e Marcantonio Mottola insieme a Giuseppe Buompane, Susanna Camusso, Alfonso Golia ed Eugenio Marino.

“Abbiamo fatto una riflessione in vista del prossimo consiglio comunale – evidenziano i partecipanti alla riunione – che tiene presente non solo le contraddizione di una maggioranza fintamente civica e trasformista che da un anno è impantanata a tentare di gestire le proprie contraddizioni interne invece di governare la città, ma anche delle indicazioni venute dall’assemblea pubblica del 19 maggio scorso, nel corso della quale hanno preso la parola diversi cittadini e hanno indicato temi di interesse pubblico sui quali l’amministrazione non è in grado di intervenire e peggiora le condizioni generali dell’urbe”.

“In questo contesto – concludono unitariamente e compattamente consiglieri e dirigenti politici cittadini e provinciali – noi stiamo lavorando insieme e coinvolgendo la cittadinanza, le sue migliori energie, professionalità e forze associative, per costruire un progetto di governo della città e consideriamo che vi sia un unico percorso per dare ad Aversa una maggioranza politicamente omogenea e una amministrazione in grado di realizzare questo progetto di governo pubblico, cioè quello del ritorno alle urne”.