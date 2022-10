Almeno due gli episodi

AVERSA – Furto all’ex pretura ad Aversa, una volta anche sede del giudice di pace. Ignoti si sono introdotti nel palazzo, ormai abbandonato, e hanno rubato il quadro elettrico e le tubature di rame della raccolta dell’acqua piovana. Non si esclude che possa trattarsi degli stessi ladri che hanno asportato i tubi in rame sulla facciata della chiesa dello Spirito Santo in piazza Cirillo.