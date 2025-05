AVERSA. Gara da un milione di euro con procedura “aperta”. Ma è un bluff perché sull’affidamento alla ditta di SAN CIPRIANO non è stato pubblicato un solo verbale nel “porto delle nebbie”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Nella sezione amministrazione trasparente (per 5 anni) e per 15 giorni nell’albo pretorio ufficiale del comune, la legge imporrebbe – ma evidentemente Aversa non è Italia – imporrebbe la pubblicazione dei verbali di gara. La società ha sede, stando alle informazioni emerse dalla determina, avrebbe sede a San Nicola la Strada. Ma il cognome del titolare ci ha portato sulle tracce di San Cipriano. E infatti…

AVERSA (g.g.) – Almeno un obiettivo lo abbiamo raggiunto. Ma per modo di dire. Perché se da un lato gli articoli martellanti pubblicati di CasertaCe tra febbraio e marzo sulle gare bandite dal comune di Aversa e nelle quali si scorgeva la mano del funzionario Leopoldo Graziano, storicamente connesso al potente Davide Ferriello (CLICCA QUI PER SAPERE DI COSA STIAMO PARLANDO), avevano indotto la dirigente Danila D’Angelo ad una maggiore prudenza, costruendo procedure di gara a cui avevano partecipato, non a caso, anche trecento imprese e continuando a muoversi lungo il sentiero delle procedure aperte anche per importi rispetto ai quali il nuovo Codice degli appalti consentirebbe le procedure ristrette, le garette, dall’altro lato questi atteggiamenti, queste scelte vengono vanificate dalla totale mancanze di trasparenza nella documentazione.

E’ il caso dell’appalto per i lavori di manutenzione e pronto intervento su strade, aree urbane e spazi verdi pubblici. Si tratta di un accordo quadro che, quindi, prevede la possibilità di eseguire vari interventi senza dover bandire ogni volta una nuova gara.

Come scrivevamo in precedenza, la procedura è stata aperta, ovvero con la possibilità per tutte le ditte di partecipare. E in lizza se ne sono presentate ben 188. Tutto bellissimo, se non fosse che, al momento, tra determine e amministrazione trasparente, sono irrintracciabili i verbali di gara, unico modo per capire come questa si è sviluppata.

Ad aggiudicarsi questo accordo da 985 mila euro è una società che, sulla carta, secondo quanto scrivono in determina, ha sede a San Nicola la Strada.

La ditta è la REE Costruzioni Group Srl, con un ribasso del 36,39%. Ma cercando online, però, con la stessa partita iva e lo stesso nome ci è uscito un altra sede. E si tratterebbe dell’ennesima, la millesima ditta proveniente dal triangolo Casal di Principe-San Cipriano-Casapesenna ad aggiudicarsi dei lavori pubblici nel casertano.

Infatti, REE Costruzioni Group avrebbe sede a via Virgilio, in quel di San Cipriano d’Aversa e il titolare sarebbe un soggetto con un cognome diffuso in zona: Emilio De Luca.

Ma a De Luca si affiancherà anche un’altra impresa. Lo scriviamo perché la REE Costruzioni si è aggiudicata l’appalto anche grazie al supporto tecnico dell’impresa Nuova Edil Monte Srl, con sede a Sant’Elia Fiume Rapido, legale rappresentante Fabrizio Roncone, che ha messo a disposizione alcune qualificazioni richieste per partecipare alla gara.

