AVERSA. Giovanissimo minacciato e rapinato con un martello da due coetanei
27 Ottobre 2025 - 10:32
A raccontare l’accaduto i genitori della vittima
AVERSA – Rapina, ieri sera, ad Aversa ai danni di un minore di 16 anni. Il giovane era seduto su una panchina a mangiare un panino nei pressi dell’ex palazzo del Giudice quando è stato avvicinato da due coetanei armati di martello che lo hanno minacciato per rapinarlo dell’orologio e di pochi soldi. A riportare l’accaduto, sono stati i genitori della vittima attraverso un post in Facebook.
L’accaduto sarebbe stato denunciato alle forze dell’ordine