AVERSA. Gli negano una sigaretta: giovanissimi picchiati a calci e pugni 

L’aggressione, giovedì sera, in via Seggio

AVERSA – Ci sarebbe una sigaretta negata alla base della furia scatenata nei confronti di un gruppetto di minorenni in via Seggio ad Aversa da parte di alcuni giovani pare in stato di alterazione, forse dovuto all’alcol. A raccontare l’episodio una cittadina attraverso un gruppo social in Facebook

“Nella serata di ieri, in pieno centro cittadino, si è consumato l’ennesimo episodio di violenza inaudita ai danni di un gruppo di giovani – si legge nel racconto della donna -. Gli aggressori, forse sotto l’effetto di alcol o droga, si sono scagliati sui giovani con calci e pugni provocandogli serie lesioni. Un’aggressione gratuita e immotivata (la richiesta di una sigaretta non data dai giovani perché non fumano) che lascia sgomenti, non solo per la brutalità dell’atto ma per il silenzio e il mancato intervento di quanti magari hanno assistito senza nulla fare e ancor peggio per l’inerzia delle forze dell’ordine”.

La donna poi prosegue il post con un lungo sfogo: “Quanto accaduto ieri non è solo una ferita per le vittime, ma anche un monito per le autorità, perché l’assenza di azioni da parte delle forze dell’ordine può minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e accresce il senso di insicurezza, alimentando un circolo vizioso di paura e sfiducia. Servono azioni concrete, maggiore presenza sul territorio e un impegno deciso per garantire la sicurezza di tutti. Ma purtroppo già so che questo è un appello inutile che rimarrà senza seguito, che invece continueranno a manifestarsi episodi di violenza fino a quando non ci scapperà il morto e forse una di noi mamme piangerà il proprio figlio”.

Le vittime sono tutti minorenni e hanno sporto denuncia ai carabinieri