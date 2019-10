AVERSA. I NAS si presentano durante il mercato ortofrutticolo: controlli a tappeto sui rifiuti

AVERSA – Durante questa mattinata, mentre ad Aversa si svolgeva il solito mercato ortofrutticolo, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, ovvero il NAS dei Carabinieri, si è presentato per constatare le condizioni igienico-sanitarie del mercato. In particolare i militari dell’arma hanno attenzionato i rifiuti lasciai da acquirenti e venditori, spesso lasciati in strada e non differenziati.

Tutto ciò potrebbe eventualmente anche comportare una chiusura del mercato o, comunque, una sua sospensione, nel caso i Carabinieri non ritenessero che la fiera si adatti agli standard minimi di igiene.