AVERSA, IL VIDEO. Lunghe file davanti al centro per l’impiego: persone in attesa sin dalle prime ore del mattino

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Ore di attesa, file dalla notte e centinaia di utenti sotto il sole, si verificano dinanzi agli uffici del Centro per L’impiego di Aversa in Via Felice Pommella, alle spalle del Tribunale di Napoli nord.

Da giorni i cittadini ci segnalano le assurdità che si stanno verificando per poter accedere ai servizi del Centro per l’impiego, dove il precariato la fa da padrone, e dove, in vista del rinnovo dei docenti precari, sono centinaia le persone che si mettono in fila sin dalle 5 del mattino per poter entrare, talvolta anche senza riuscirvi, essendo costretti così a tornare una seconda ed una terza volta.



Ovviamente il caldo torrido, l’impazienza, la disperazione, la rabbia e lo stress per la lunga attesa, hanno indotto alcuni a risse e liti in strada, spesso a causa di atteggiamenti non particolarmente civili dei ‘furbetti saltafila’.Una situazione, questa, di tremendo disagio.