AVERSA. Investe due giovani in scooter. Uno finisce in Rianimazione

L’automobilista è stato denunciato

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Automobilista investe due giovani in scooter, gravi i feriti. Ieri intorno alle 15 circa in via Gramsci ad Aversa, un 26enne di Giugliano ha travolto uno scooter con a bordo due giovani, che sono finiti per sbalzare dal veicolo precipitando in strada, e riportando gravi ferite. Uno dei due investiti è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 e attualmente si trova in rianimazione presso l’ospedale Cardarelli di Napoli a cause delle lesioni riportate. Il 26enne investitore a bordo di una Fiat 500, dopo aver commesso il fatto si è dato alla fuga, ma grazie alle immagini di sorveglianza della zona gli agenti della municipale di Aversa hanno identificato l’automobilista di Giugliano, è stato denunciato. Il fatto è accaduto nei pressi di un distributore di benzina dal quale stava uscendo il 26enne che ha travolto i due extracomunitari in sella allo scooter.