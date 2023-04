AVERSA. Ladri in azione al bar Roma: rubate sigarette

Nella stessa notte un altro tentativo di furto si è registrato in un locale in piazza Municipio

AVERSA – Sono due le attività commerciale finite nel mirino dei ladri, questa notte ad Aversa. I malviventi hanno visitato il bar Roma, in via Roma, ed una rosticceria in piazza Municipio. Divelto la saracinesca, in entrambi i casi, hanno fatto irruzione nei locali. Al bar hanno fatto razzia di pacchetti di sigarette mentre nella rosticceria in piazza hanno solo danneggiato la cassa senza portare via nulla. Possibile che ad agire sia stata la stessa banda.