AVERSA. LE FOTO. Ladri d’auto tentano colpo in zona Variante

Numerosi i danni alla vettura

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) La banda di ladri d’auto tenta il colpo in zona Variante ad Aversa. I banditi hanno preso di mira un vecchio modello di Alfa Romeo 156 in sosta in strada: hanno spaccato il finestrino sono entrati in auto e hanno manomesso lo sterzo per mettere in moto la vettura e portarsela via, fortunatamente non ci sono riusciti, ma hanno lasciato diversi danni al veicolo.

Il titolare dell’auto il mattino seguente ha trovato la propria vettura nelle pessime condizioni che si vedono in foto da lui stesso pubblicate. A raccontare l’accaduto è il figlio della vittima, Davide S. “È accaduto ieri notte, all’auto di mio padre, zona Variante. Alfa Romeo 156, una macchina di 22 anni, non capisco cosa abbia attirato determinate bestie a cercare di rubare una macchina palesemente datata. Definirvi bestie è un complimento, avete creato un danno, che costa più dell’intera macchina. Abbiate vergogna. Ho creato questo post, per segnalare ed avvisare altre persone in questo gruppo a stare attenti, ovunque voi andiate ad Aversa!” Un furo è avvenuto sempre sulla Variante nei pressi del Pink House dove è stata rubata una Fiat 500 L …”

