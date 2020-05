AVERSA. Litiga con i genitori e scappa di casa a 16 anni. Bloccata in stazione: stava per prendere un treno

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ragazzina scappa di casa, ore di ansia per la giovane.

L’altro pomeriggio una giovane 16enne di Aversa, dopo una discussione con i genitori, si è allontanata da casa senza dare più notizie di sé.

La 16enne aveva anche spento il cellulare rendendosi irreperibile, dopo diversi tentativi della coppia di mettersi in contatto con la figlia, preoccupati si sono rivolti ai validi agenti del Commissariato di Polizia di Aversa diretti dal dr. Vincenzo Gallozzi.

Gli agenti si sono immediatamente attivati per ritrovare la ragazza e grazie alle informazioni assunte e alla tracciatura del telefonino sono riusciti a trovare il segnale che li ha condotti presso la stazione ferroviaria di Piazza Mazzini ad Aversa, dove la giovane forse stava per salire su un treno per andare via.

I poliziotti, con modi affabili e le dovute cautele, sono riusciti a non spaventare la ragazza e a convincerla a tornare a casa. La giovane è stata condotta in Commissariato e poi affidata ai genitori che erano felicissimi di averla ritrovata.

Oggi con le notizie di cronaca che affollano tutti i media di tragedie derivanti spesso da allontanamenti oggi invece una bella notizia e un plauso alla polizia di Stato di Aversa. Ora i genitori dovranno fare chiarezza con la figlia e capire il perchè di una decisione così drastica.