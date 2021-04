AVERSA. Lutto in città, muore noto commercialista. La commovente lettera d’addio del figlio

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in città, addio al dottor Pasquale Serra. Oggi un ennesimo lutto affligge la comunità, si è spento lo stimato e conosciuto professionista aversano, sposato con Silvia Barile e padre di Giovanni e Rosa. Il medico si è spento a soli 69 anni, gettando tutti nel dolore. I funerali domani alle 11 ad Aversa. Appena appresa la notizia, numerosi i messaggi di addio per il professionista. Questa la commovente lettera di addio del figlio il commercialista Giovanni Serra: “Ehi tu…ma che hai fatto?? Ci hai lasciato soli….cosi? Senza preavviso? avevamo tante cose da fare….tanti progetti…tanti sogni da realizzare, l’ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato di tutto quello che dovevamo realizzare insieme ..la casa…il vino…i lavori….e poi che hai fatto ?? Mi lasci solo? Caro papà mi hai insegnato i valori più belli della vita, il valore della famiglia, il saper confrontarmi con chiunque, e valutare il denaro per quello che è e non come un ossessione. Sento ancora la tua mano calda sulla fronte quando non stavo bene, il tuo bacio e quelle parole ” bell a papá” che ogni volta mi facevi sciogliere e sentire come un bimbo piccolo. Porteró dentro di me ogni tuo piccolo insegnamento, non saró mai come te….papá…tu sei stato grande…sei stato unico ……sei il mio gran bel papá!! Ciao Babbolone mio ti amo con tutto il mio cuore. Mi mancherai da morire”.