AVERSA. Politica in lutto: è morto Franco Cervo

AVERSA – La comunità politica normanna è in lutto per la scomparsa di Franco Cervo, venuto a mancare all’età di 68 anni. Figura molto conosciuta e stimata nel panorama politico locale, Cervo è stato per anni protagonista della vita amministrativa e sociale della città, distinguendosi per l’impegno civile e la passione con cui ha servito la comunità.

Cervo ha ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’amministrazione provinciale e più volte assessore e consigliere comunale ad Aversa. Lascia la moglie Anna Fusco, i figli Giovanna, Antonio e Alessandra. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 15:30, presso la parrocchia di Santa Maria a Lama, ad Aversa.

In questo moneto dolore, l’intera comunità si è stretta attorno ai familiari per testimoniare affetto e riconoscenza a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia politica e umana della città.