AVERSA. Minorenne gira nuda strada: fermata dalla polizia ha denunciato maltrattamenti

AVERSA – Erano circa le tre di questa notte quando una minorenne, 17 anni, è stata rintracciata, dagli agenti del Commissariato di Polizia di Aversa, nuda e in uno stato confusionale per le vie della città. La ragazza in evidente stato di choc presentava ecchimosi sulle braccia. Condotta presso l’ospedale Moscati per i dovuti accertamenti la ragazza non era sotto effetto della droga ne di alcol. Sembrerebbe che la giovane era scesa nuda in strada dopo una lite con la madre, così come ha raccontato agli agenti di polizia. Inoltre, secondo quanto denunciato sempre dalla 17enne, sarebbe stata vittima di maltrattamenti e indotta alla prostituzione. Diversa invece la versione dei fatti raccontata dalla madre ai poliziotti. Secondo quest’ultima la figlia, affetta da problemi psichici, non è mai stata protagonista di gesti folli come quello avvenuto nella notte.