AVERSA. Panico in via Carlo Pisacane: studio legale in fiamme

Terrorizzati i condomini

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) Appartamento in fiamme, terrore tra i residenti. Ieri pomeriggio in via Carlo Pisacane presso un noto condominio, alle 16 circa sono state avvistate enormi fiamme e fumo intenso invadere il palazzo e la zona circostante, terrorizzati i condomini, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, poi sono scesi tutti in strada sotto la pioggia. In fiamme un appartamento ad uso studio legale, che a causa, pare, di un cortocircuito รจ andato in fiamme distruggendo l’intero appartamento, compresi computer, documentazione e arredo, dopo due ore circa di intenso lavoro dei caschi rossi le fiamme sono state domate, fortunatamente non si registrano feriti o vittime.