AVERSA. Passeggia in carcere con un cellulare. Detenuto beccato sul fatto

Ha cercato di introdurre lo smartphone, occultandolo nelle parti intime

AVERSA – Tentativo fallito di far entrare un cellulare in carcere. Durante il passeggio nel penitenziario di Aversa, un detenuto è stato sorpreso da un agente mentre cercava di occultare uno smartphone nelle parti intime.

L’intervento immediato della Polizia Penitenziaria ha permesso di evitare l’introduzione illecita del dispositivo. Il recluso inizialmente ha opposto resistenza alla perquisizione, ma l’insistenza e la prontezza degli agenti hanno evitato ulteriori disordini.

Lo smartphone è stato sequestrato e il detenuto è stato posto in isolamento e denunciato. L’episodio, segnalato dal sindacato di categoria Osapp, riaccende i riflettori sulle difficoltà operative del personale penitenziario e sull’allarme per il crescente fenomeno del traffico di dispositivi mobili dietro le sbarre.