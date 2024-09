AVERSA. Paura nella strada della movida. Dà in escandescenza e lancia vasi dal balcone

Loading...

Tempestivo l’intervento di una pattuglia della guardia di finanza

AVERSA – Non è ancora chiaro il motivo per il quale ieri sera, poco prima della mezzanotte, una donna ha iniziato a lanciare i vasi dal balcone della sua abitazione in via Castello, zona della movida, scatenando il panico. Tempestivo l’intervento di alcuni residenti della zona che hanno bloccato l’accesso alla strada, molto frequentata nel weekend, fino all’arrivo di una pattuglia della Guardia di Finanza che si è occupata della chiusura della via e richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per la donna in evidente stato di agitazione