AVERSA. Pericolosissimo impatto tra uno scooter ed una BMW Serie 1: il centauro trasportato al pronto soccorso del Moscati

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente stradale, motociclista finisce in terra, scontro con un’auto. Ieri sera intorno alle 23:30 circa, in via Riverso ad Aversa, un giovane in sella al proprio scooter di colore nero, mentre transitava, è stato colpito da una vettura una BMW Serie 1 di colore bianco: l’impatto ha fatto cadere rovinosamente il centauro, che ha riportato alcune lesioni e, sembra, anche diverse fratture.

Sul posto immediatamente sono stati richiesti gli interventi dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso del Moscati di Aversa per essere medicato: comportamento esemplare per l’automobilista che si è fermato per soccorrere la vittima. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione dell’automobilista e alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Fortunatamente la vittima non sarebbe in pericolo di vita.