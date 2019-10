AVERSA. “Pizzicati” mentre tentano di forzare la portiera. Arrestati 2 baby-ladri, il terzo è in fuga

AVERSA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, nel corso della tarda serata di ieri, in quel centro, hanno intercettato tre giovani che si aggiravano con fare sospetto tra via Giotto e via Leonardo da Vinci. I militari dell’Arma sono riusciti a bloccare due dei tre malviventi, un diciannovenne ed un diciassettenne del napoletano, proprio mentre stavano cercando di forzare la portiera di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Il terzo complice, ancora ricercato, è riuscito ad allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce.

L’arresto si inserisce a pieno nel contesto dell’intensificazione del controllo del territorio attuato dall’Arma dei Carabinieri sul territorio Aversano, volto a frenare la commissione di reati contro il patrimonio.