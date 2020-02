AVERSA. Prese in pieno sul marciapiede di viale Michelangelo. Paura per 2 studentesse investite

AVERSA – Erano circa le 15 di oggi pomeriggio quando due studentesse universitarie sono state investite da un’auto in viale Michelangelo ad Aversa.

Le due ragazze, una di Caserta, l’altra di Milano, erano sul marciapiede all’altezza dell’Università degli studi della Campania Vanvitelli quando sono state prese in pieno, rimanendo ferite.

Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno trasportato le giovani in ospedale. L’automobilista è stato sottoposto all’alcool test per verificare se in quel momento fosse ubriaco o sotto effetto di stupefacenti.