AVERSA. Grave incidente stradale, ferito centauro. Appello per trovare il pirata della strada

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Grave incidente stradale, ferito centauro, appello per trovare il pirata della strada.

L’altro giorno, il 19 luglio, alle 17:30 lungo la Variante di Aversa direzione Teverola, un giovane in sella al suo scooter è stato travolto da un’auto in corsa, una Panda di colore azzurro, che anziché soccorrere il ragazzo ferito caduto rovinosamente a terra si è dato alla fuga. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale. La famiglia ha sporto denuncia e chiede giustizia affinchè venga identificato l’automobilista, che pare essere una donna.

Le forze dell’ordine dopo la denuncia hanno provveduto a requisire le immagini di sorveglianza della zona anche quelle private dell’esercizio commerciale della zona, ora è caccia al pirata.

Questo l’appello del fratello della vittima Francesco Z. “Buonasera aversani… Martedì 19 luglio verso le 17:30 sulla variante direzione Teverola, un’auto ha tamponato lo scooter con mio fratello alla guida provocandogli danni seri…l’auto in questione è una PANDA CELESTINA/AZZURRINA, dopo il tamponamento, è scappata. Tante persone con il telefonino a riprendere il ferito a terra e NESSUNO ha ripreso L’AUTO INVESTITRICE…SE QUALCUNO SA QUALCOSA O HA RIPRESO ANCHE IN FORMA ANONIMA È GRADITO…GRAZIE…”