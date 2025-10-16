AVERSA. Ritrovata Alessia, la giovane mamma scomparsa

Dopo ore di apprensione, è stata ritrovata Alessia Terracino

AVERSA – È finita con un sospiro di sollievo la scomparsa di Alessia Terracino, la giovane mamma di tre figli di cui si erano perse le tracce dalla tarda mattinata di ieri. La donna è stata ritrovata e sta bene.

A dare la notizia è stato il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, con un messaggio sui social: “Alessia è stata trovata. Sta bene. Da ieri sera sono in contatto con la sua famiglia, a cui ho voluto esprimere la vicinanza dell’intera città. Tantissimi i messaggi di affetto e speranza arrivati in queste ore. Un sentito grazie alle Forze dell’Ordine per la rapidità dell’intervento e a tutti voi per l’attenzione e la straordinaria solidarietà dimostrata”.