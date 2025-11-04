AVERSA. Saracinesca sventrata, colpo dei ladri in un noto store di elettronica

Sul posto le forze dell’ordine

AVERSA – Furto nella notte ai danni di Console Planet store di via Diaz ad Aversa. I malviventi hanno agito indisturbati guadagnandosi l’ingresso dopo nel locale dopo aver tagliato con flex la saracinesca. Al momento ancora non è stato quantificato il bottino. All’interno erano presenti console, telefoni, decoder ma anche piccoli elettrodomestici. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato i primi sopralluoghi in attesa che sarà formalizzata la denuncia da parte dei titolari.