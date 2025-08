AVERSA. Si chiude con sollievo la vicenda del giovane scomparso

Dopo giorni di apprensione per la scomparsa di un ragazzo del posto, la situazione si è risolta grazie all’intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione dei cittadini. La famiglia ha chiesto riservatezza

AVERSA – Dopo giorni di apprensione, si è finalmente conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa del giovane 17enne Anthony Gaezza Della Volpe. Il ragazzo è stato ritrovato ad Aversa ed è in buone condizioni di salute. La sua individuazione è stata possibile grazie all’impegno delle forze dell’ordine, alla collaborazione tra cittadini e alla forte mobilitazione sui social, che aveva amplificato l’appello a livello locale.

A confermare il ritrovamento è stata una comunicazione ufficiale, in cui si è espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche o hanno mostrato solidarietà alla famiglia nei momenti di maggiore incertezza.

Nella stessa nota si è invitato al rispetto della privacy: “Si tratta di un momento delicato, e per tutelare Antony e i suoi familiari, non saranno diffusi ulteriori dettagli”. Una richiesta dettata dalla necessità di garantire tranquillità e supporto in un frangente tanto delicato dal punto di vista personale.