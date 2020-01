AVERSA. “Siamo stufi di esseri presi in giro”. Gli operatori del mercato ortofrutticolo rioccupano la sala consiliare

AVERSA – “Siamo stufi di essere presi in giro. Questa volta andremo via dall’aula consiliare solo quando saranno effettivamente iniziati i lavori per la riapertura del mercato ortofrutticolo”. Da ieri, gli operatori della struttura di viale Europa hanno nuovamente occupato, per la terza volta, l’aula consiliare del municipio normanno per sottolineare come, oramai ad oltre cento giorni dalla chiusura del mercato ortofrutticolo a seguito di un’ispezione congiunta di Asl, Noe e Nas, ancora non sono iniziati i lavori per ottemperare alle prescrizioni sanitarie.

Gli imprenditori dell’ortofrutta pensavano che il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, avesse dato il proprio avallo alla sottoscrizione di un contratto con riserva, ma così non era e i lavori, di conseguenza, non sono ancora iniziati, prorogando un termine che sembra essere senza fine ed esasperando ancora di più gli animi.

Nel corso della precedente occupazione, uno degli operatori aveva tentato di tagliarsi le vene dei polsi con un temperino ed era stato bloccato dai presenti. Insomma, la tensione è alta e non si esclude che, dopo l’aula consiliare, così come già era avvenuto la scorsa settimana, si passi anche al blocco stradale con l’ausilio dei camion che vengono utilizzati per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli.