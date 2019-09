AVERSA. Sorpresi in auto con arma e colpo in canna. Due arresti

AVERSA/LUSCIANO – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aversa, coadiuvati da personale della Stazione di Lusciano, hanno tratto in arresto, per ricettazione e detenzione abusiva di arma comune da sparo e relativo munizionamento, G.C., cl. 84 e M.S., cl. 2000, entrambi di Melito di Napoli (Na).

In particolare i militari dell’Arma, in via Cirigliano del comune di Aversa, nel corso di controllo di routine, hanno fermato due persone che viaggiavano a bordo di una Fiat 500 di colore nero. A seguito dello strano atteggiamento tenuto dai due durante le fasi del controllo gli equipaggi dei carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di sequestrare una pistola marca “Bernardelli 68” cal. 6.35, con matricola abrasa e colpo in canna, completa di caricatore con 5 proiettili più ulteriori 13 proiettili dello stesso calibro, occultati sotto il sedile lato passeggero della vettura. Nella circostanza è stata rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di € 2.030,00. I due soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.