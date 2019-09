AVERSA. Spaccio nella movida. Arrestato clandestino 33enne

AVERSA – Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Aversa, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, di un cittadino algerino, classe 86’, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Il giovane, con numerosi precedenti di polizia in materia di ingresso illegale sul territorio nazionale, aveva stabilito la propria piazza di spaccio in Piazza Vittorio Emanuele 3 ad Aversa, abituale ritrovo di giovani della c.d. movida aversana, tra cui anche numerosi minori.

L’algerino è stato sorpreso mentre stava cedendo, ad un avventore, una stecca di hashish in cambio di 5 euro. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di 11 stecche di hashish per complessivi grammi 21, occultate all’interno di un pacchetto di sigarette, e della somma in contanti pari a 60,00 euro, quale provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

A seguito di ulteriori accertamenti, lo stesso, è risultato gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, che verrà eseguito a conclusione del periodo di detenzione.