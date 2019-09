AVERSA. Stamattina una commovente folla ha salutato per l’ultima volta Vincenzo Perfetto, suicidatosi ieri

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Commovente il funerale di Vincenzo Perfetto, il 55enne suicida di via Garofano. Stamani alle 10 presso la Parrocchia S. Giovanni Battista (Savignano) ad Aversa si sono svolti i funerali dell’uomo che ieri si è tolto la vita impiccandosi con una corda in casa, in via Garofano 113. Presente la moglie Rosa Vitale e le figlie Arianna e Valentina oltre ai tanti amici e familiari disperati per questo folle e inaspettato gesto dell’uomo. L’intera comunità è sotto shock per questa perdita.