AVERSA. Stavolta lo spaccio è ‘donna’: arrestata una 41enne aversana

AVERSA – Nel corso della notte, in Aversa, i carabinieri della sezione operativa del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, Verrone Concetta, cl. 78, del posto.

I militari dell’Arma, nel seguire gli spostamenti della donna, hanno notato che la stessa, dopo essersi affiancata ad una autovettura ha effettuato uno scambio con gli occupanti. Immediatamente intervenuti i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare la donna, rinvenendo nella sua disponibilità complessivi gr. 2,60 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e la somma di euro 20, ritenuta provento dell’attività illecita. Nel corso dell’attività è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’arrestata è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.