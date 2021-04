AVERSA. TRUFFA. Tenta l’acquisto di un iPhone con documenti falsi, 41enne arrestato

AVERSA – Si è presentato in un negozio di Sesto Fiorentino (Firenze), in via Redi, e ha tentato di comprare un iPhone e una scopa elettrica per un valore di oltre 1.600 euro, chiedendo un finanziamento presentando una carta d’identità falsa e una finta busta paga. Per questo un 40enne originario di Aversa è stato arrestato ieri dai carabinieri. L’uomo è finito in manette per il reato di possesso di documenti d’identificazione falsi e denunciato per tentata truffa e sostituzione di persona. Secondo i carabinieri sarebbe sospettato di almeno altre quattro tentate truffe analoghe avvenute negli ultimi giorni in negozi della Toscana