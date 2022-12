SAN FELICE A CANCELLO – Una decina di pregiudicati di San Felice ed Arienzo hanno ricevuto in questi giorni un avviso orale emesso dal questore di Caserta Messineo e notificato dal commissariato di Maddaloni. Si tratta di soggetti che in virtù di condanne per reati e pendenze di procedimenti penali a carico sono considerate connotate da un profilo di pericolosità sociale che deve essere attuale e concreto.