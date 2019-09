Avvocatessa sotto attacco, distrutti i vetri dell’auto: “Ammetto di aver paura”

MONDRAGONE (red.cro.) – “Ringrazio l’Ordine degli avvocati del foro di Santa Maria Capua Vetere per la solidarietà mostratami, un caro ringraziamento a voi tutti ed al Presidente Avv. Adolfo Russo. È un momento delicato per me, non nego di nutrire sentimenti di paura e scoraggiamento, in particolare per la mia famiglia. Ovviamente quanto accaduto non inciderà sullo svolgimento dell’attività professionale. Raccomando ad ognuno di noi maggiore attenzione. Vi abbraccio e ringrazio per la solidarietà.”

Si è sfogata così Maria Miraglia, avvocatessa di Mondragone in ambito penale, dopo aver ritrovato la sua auto con i vetri distrutti da un attacco compiuto da persone ancora ignote.