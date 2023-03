Avvocati sotto processo: 27 imputati nell’aula bunker di Poggioreale. ECCO CHI SONO

Troppi imputati e difensori: impossibile tenere il procedimento nel tribunale di Aversa-Napoli Nord.

AVERSA Ventisette avvocati sotto processo per marche da bollo false ma, in mancanza di un’aula capiente, atta ad ospitare gli imputati, il giudice Iaccarino del tribunale di Napoli Nord ha disposto che il processo per i 27 professionisti si terrà nell’aula bunker di Poggioreale. nel quale sono imputati 27 avvocati, può iniziare ma all’aula bunker di Poggioreale.

Ecco i nomi dei 27 imputati: Nicola Arena, Vincenzo Arino, Massimo Caiazzo, Giovanna Capria, Angela D’Andrea, Carmela De Lucia, Gabriella Della Gatta, Daniele Di Sarno, Francesco Finelli, Ernesto Frida, Giacomo Giordano, Angelo Guadagni, Stella Guarino, Giuseppe Maisto, Rosa Manzo, Pasquale Mariano, Salvatore Pagano, Luigia Pastena, Agostino Pellegrino, Giuseppe Petrenga, Giuseppe Pirozzi, Giuseppe Riccio, Paolo Rosauro, Rosario Rullo, Stefano Tedesco, Bruno Tommassetti, Luca Vaccaro.