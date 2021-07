Azienda vince la gara. In arrivo 4.500 taser alle forze dell’ordine

CASERTA – Axon si e’ aggiudicata la gara nazionale per la fornitura di 4.482 dispositivi taser alle forze dell’ordine italiane. Ne da’ notizia la stessa azienda dopo la firma del contratto, ricordando che l’iter per l’utilizzo in via sperimentale del taser e’ iniziato nel 2014, mentre la sperimentazione e’ stata avviata nel 2018 e ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di 12 citta’ italiane: Milano, Torino, Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo.