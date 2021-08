BAIA DOMIZIA. Arrestato turista 55enne

SESSA AURUNCA – Nei giorni di Ferragosto a Baia Domizia, nel territorio del comune di Sessa Aurunca, un turista si aggirava per il centro e si è avvicinato ad una pattuglia della polizia locale, imprecando e pronunciando frasi offensive all’indirizzo degli agenti. Alla richiesta di documenti, opponeva resistenza. Scattato l’arresto per l’uomo, di 55 anni, in vacanza a Baia. E’ stato condotto nel comando polizia locale di Sessa in attesa del rito direttissimo nel tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Convalidato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono stati disposti i domiciliari.