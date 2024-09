BAIA DOMIZIA. Scontro auto-moto nella notte: centauro vola e perde il casco

Rimasto ferito in modo piuttosto serio è stato trasportato al pronto soccorso della Clinica Pineta Grande

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

BAIA DOMIZIA – Incidente stradale nella notte in via Fontana Vecchia a Baia Domizia. Ad avere la peggio un 38enne è rimasto ferito in maniera piuttosto seria a seguito dello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e una vettura.

Il centauro, di Cellole, nel violento scontro ha perso anche il casco. Caricato su un’ambulanza e accompagnato d’urgenza al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.