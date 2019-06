Centro commerciale Campania, bambina di tre anni e mezzo lasciata in auto

MARCIANISE – È successo questo pomeriggio, sabato, nel parcheggio del centro commerciale “Campania”, in prossimità dell’entrata dello store Mediaworld: una bambina di tre anni e mezzo, V.T., è stata lasciata in auto, con 34 gradi esterni e con i finestrini chiusi.

La vettura era una Fiat 500 con targa straniera, appartenente a una coppia polacca. I primi ad intervenire sono stati i vigilantes, dopodiché sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118.

Tantissimo spavento per la bambina, che fortunatamente è stata estratta intonsa dall’auto. La permanenza in auto ad alte temperature le ha provocato “solo” arrossamenti dovuti al caldo e al pianto disperato.

I genitori della bambina hanno spiegato che erano entrati nel negozio, lasciando la macchina all’ombra (ma, va detto, con una temperatura esterna di 34 gradi e un altissimo tasso di umidità), per una commissione veloce. Al loro ritorno le portiere della vettura non si sarebbero aperte per un guasto. La bambina, dunque, ha trascorso circa un quarto d’ora all’interno, prima che riuscissero a liberarla.