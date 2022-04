BANCAROTTA. Assolto noto imprenditore di S.CIPRIANO D’AVERSA

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Il Tribunale di Napoli Nord. I sez. collegio A, ha assolto V.O., imprenditore di San Cipriano D’Aversa, imputato per bancarotta fraudolenta. L’imprenditore era accusato di aver sottratto e distrutto documentazione rispetto al fallimento di una sua società avvenuto nel 2020. La tesi difensiva è riuscita, invece, a dimostrare che la presentazione dei bilanci mancanti non era obbligatoria in quanto erano post messa in liquidazioni e nel suddetto caso è da considerarsi obbligatorio solo il bilancio conclusivo.

Il Pm aveva chiesto 3 anni e 6 mesi, il Tribunale ha invece assolto l’inputato ai sensi del I comma dell’art. 530 poichè il fatto non sussiste. V.O. è stato difeso dall’avvocato Dezio Ferraro.