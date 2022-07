Banda della Opel di nuovo in azione: i banditi tentano il furto di un’auto ma vengono messi in fuga dai residenti

Solo ieri la stessa banda criminale è entrata in azione depredando un’abitazione. I cittadini oramai sono esasperati e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Banda della Opel tenta il furto di un’auto. E’ accaduto stamani, dopo le 8, in via Cesare Terranova nella zona residenziale a Succivo. Fortunatamente alcuni residenti si sono accorti del tentativo di furto per cui sono intervenuti mettendo in fuga i balordi. Solo ieri la stessa banda criminale è entrata in azione in zona Murelle depredando un’abitazione. I cittadini sono esasperati e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.