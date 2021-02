MACERATA CAMPANIA – Scattano la multa e la chiusura per un bar di Macerata Campania aperto dopo le 18. Al titolare, un 26enne, è stata comminata la sanzione amministrativa per aver violato le prescrizioni, come disposto dall’ordinanza della Regione Campania. Per il locale, sito in via Mazzini, imposta con un’ordinanza la chiusura per 5 giorni, fino al 26 febbraio, su disposizione del sindaco Stefano Antonio Cioffi.