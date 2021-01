I vigili urbani chiudono un bar a CASERTA: era aperto durante le feste di Natale

CASERTA – Sono numerose le attività svolte dalla Polizia Municipale di Caserta, diretta dal Comandante Luigi De Simone, nel corso delle festività natalizie appena concluse, a partire dai controlli per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sono state sanzionate sei persone che erano sul territorio di Caserta, di cui cinque provenienti da comuni limitrofi (San Marco Evangelista, Arienzo, Maddaloni) e verbalizzate con la sanzione amministrativa di 533,00 in quanto la violazione prevista dal DPCM in vigore è stata commessa con l’utilizzo di veicoli ed una verbalizzata con la sanzione amministrativa di 400,00 euro. Nell’ambito della stessa attività è stato sanzionato un esercizio pubblico per euro 400,00 ed un giorno di chiusura nell’immediatezza, in attesa del provvedimento di chiusura da cinque a trenta giorni.

Ispezionati diversi esercizi pubblici a seguito di numerose segnalazioni e controllati numerosi veicoli per la verifica del rispetto delle prescrizioni per il contenimento al contagio da Covid-19