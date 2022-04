Beccati in moto con la droga dai carabinieri: ARRESTATI DUE VENTENNI

CAPUA – Nella serata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 27enne ed un 20enne del posto. I due, a bordo di motociclo Honda, nel transitare in località Starza del comune di Bellona (CE), alla vista dei carabinieri hanno tentato disfarsi di un involucro contenente 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 35,100 grammi

Le successive perquisizioni hanno consentito ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare al 20enne la somma contante di euro 170,00 ed al 27enne la somma contante di euro 2.130,00.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.