CASTEL VOLTURNO – E’ stato beccato a scaricare, abusivamente, ingombranti per strada in via Adige. E’ successo in località Destra Volturno, dove un uomo ha ben pensato di fermarsi con la sua Fiat Punto per strada e depositare ingombranti. Beccato dagli agenti della polizia municipale e sottoposto a sanzione di 500 euro con relativo sequestro dell’auto.