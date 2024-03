Beccato con la droga arrestato con il complice. “Spaccio per dare da mangiare ai miei figli”. Il giudice lo scarcera

Trovati in possesso di 72 dosi di droga, tra cocaina, crack e marijuana

ORTA DI ATELLA – Arrestato dei carabinieri di Macerata Campania per spaccio di droga, il giudice lo scarcera.

E’ quanto stabilito all’esito dell’udienza di convalida nei confronti di Dante M, 26enne di Orta di Atella agli arresti domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per il complice Francesco B. 41enne di Cardito.

Fermati dai carabinieri lo scorso 26 febbraio, dopo un inseguimento che si è concluso a Capodrise. Nel corso della perquisizione, all’interno della vettura, una Peugeot 208 presa a noleggio, sono state trovate 72 dosi di droga, tra cocaina, crack e marijuana.

Tratti entrambi in arresto, nel corso dell’interrogatorio il 26enne ha chiarito di essere disoccupato, separato e di non percepire reddito se non quello derivante dal suo lavoro, a nero solo nel weekend, in un caseificio. Lo spaccio di droga sarebbe stato un modo per andare avanti e dare da mangiare ai suoi figli.

Inoltre nelle sue dichiarazioni, D.M. ha scagionato il complice che gli avrebbe fatto solo da autista in quanto lui è sprovvisto di patente di guida.

Accolte le argomentazioni del difensore il giudice ha disposto l’applicazione di misure meno afflittive: domiciliari per il 26enne e obbligo alla presentazione alla pg per il 41enne.