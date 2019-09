CASAL DI PRINCIPE (t.p.) – Questa mattina, il Giudice per l’udienza preliminare Saladino del tribunale di Napoli Nord ha assolto Renato Corvino, 55 anni. L’uomo di Casal di Principe era sottoposto a misura di prevenzione quando fu trovato senza carta precettiva, documento necessario per circolare e i carabinieri lo denunciarono. Il suo avvocato, Nando Letizia, lo ha fatto assolvere perché il fatto non costituisce reato.