Bimba di 10 mesi muore improvvisamente

Sul suo corpo verrà eseguita un’autopsia che dirà di più sulle cause del decesso

AFRAGOLA – Una bambina di 10 mesi è morta ad Afragola questa mattina, domenica. La tragedia si è consumata nel rione Salicella. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Di conseguenza, del caso si è interessata la Polizia di Stato, che ora indaga.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si è spenta per cause naturali. La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il sequestro della salma e l’esame autoptico, che verrà svolto all’ospedale di Giugliano in Campania.