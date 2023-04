Bimba di 4 anni colta da malore, corsa al Santobono

Ora è in coma farmacologico

SAN FELICE A CANCELLO (Lidia e Christian de Angelis) – Bambina ha un malore, si prega per la piccola. Una bambina di 4 anni è stata colta da un malore improvviso; immediatamente i soccorsi sono giunti presso la sua casa e hanno trasportato d’urgenza la piccola all’ospedale Santobono di Napoli, dove è tuttora ricoverata in coma farmacologico. Appena appresa la dolorosa notizia l’intera comunità si è raccolta in preghiera affinché la bambina superi questa prova e torni sana e salva a casa.